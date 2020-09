Waltershausen: Eine Reise nach Afrika

Annette und Michael Rischer, beide Filmemacher, besuchten das südliche Afrika. In einem Vortrag zeigen sie das Leben der Menschen, Kultur und ihre Schönheiten.

Waltershausen. Im Gleisdreieck Waltershausen wird am 1. Oktober, um 19.30 Uhr ein Multivisionsvortrag über Afrika geboten.

Den afrikanischen Kontinent wollen am Donnerstag, 1. Oktober, die Filmemacher Annette und Michael Rischer bei einem Multivisionsvortrag näher vorstellen. Um 19.30 Uhr zeigen sie im Bürgersaal des Gleisdreieck in Waltershausen die wilden Schönheiten des südlichen Afrikas. Mit einem Overland-Truck legte das Paar 5500 Kilometer zurück. Sie besuchten Buschleute in Botswana und der Kalahari Wüste. Weiter ging es zu den Victoria-Wasserfällen.