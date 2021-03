Waltershausen. Am Pflegestift der Diakonie in Waltershausen entsteht ein Garten für Bewohner und Einwohner.

Waltershausen: Gartenbau am Geizenberg beginnt am 15. März

Noch ist auf der ausgedehnten, leicht ansteigenden Wiese am Pflegestift Geizenberg in der Waltershäuser Robert-Koch-Straße 25 nur Gras zu sehen. Aber die rot-weißen Absperrbänder an einem mit Steinplatten und Holzgeländer ausgestatteten Weg durch die Wiese weisen schon jetzt darauf hin, dort solle bald etwas geschehen. Für Montag, den 15. März ist der Baubeginn avisiert. Das bereits seit 2018 geplante Projekt „Kneipp-Sinnesgarten“ wird dann allmählich an Gestalt gewinnen.