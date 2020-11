Waltershausen: Kulturlautsprecher droht zu verstummen

Wenn am Markt in Waltershausen die letzten Geschäfte schließen, bleibt ein Schaufenster in der Lutherstraße erleuchtet. Es ist das Studio des Internetradiosenders TMR. Dort läuft die Musik fast ohne Pause, doch das ist momentan das einzige, was die Stimmung hoch hält. Mit der Aussicht auf ein weiteres Jahr ohne größere öffentliche Veranstaltungen droht dem Sender der Ruin.

Das TMR-Radio gibt es seit sieben Jahren. Zwölf Mitarbeiter zählt der Sender, die zum Teil ehrenamtlich oder in Teilzeit das Radioprogramm mitgestalten. Weil durch die Pandemie keine Vollzeitstellen gefährdet seien, erklärt Geschäftsführer Jens Gerold, fällt das TMR-Radio durch das Raster der Corona-Hilfen, die für Kulturbetriebe aufgelegt wurden. Der Sender finanziert sich zudem mit dem Ausleihen von Großveranstaltungstechnik. Doch wichtige Termine wie „Hammerteich in Flammen“ in Georgenthal, sämtliche Kirmessen und die diesjährigen Veranstaltungen zum Faschingsauftakt sind ausgefallen. Im Februar lag noch ein vielversprechendes Jahr vor Jens Gerold und seinen Mitstreitern. Drei freie Wochenenden gab es zu diesem Zeitpunkt noch, die 2020 nicht ausgebucht waren, 84 Termine insgesamt. Schlussendlich konnte die Technik nur zu fünf Veranstaltungen verliehen werden, allesamt private Feiern. Werbeeinnahmen gingen ebenfalls zurück. Die unsichere Zukunft lasse Werbepartner zögern, so Jens Gerold. Dabei nutze das TMR-Radio seine Reichweite auch, um für Vereine und ihre Aktionen zu werben – „wir sind eine Art Kulturlautsprecher.“ Bleibt der Sender also still, fällt ein Stück Kultur in Waltershausen weg, meint auch Christian Döbel. Der Fraktionsvorsitzende der FDP im Waltershäuser Stadtrat überlässt deshalb das Sitzungsgeld von zwei Monaten, rund 400 Euro, dem TMR-Radio. Er hofft auf Nachahmer im Stadtrat. „Wir dürfen Künstler nicht zu Bittstellern machen“, so Döbel.