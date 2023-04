Waltershausen lädt zum Open-Air-Kino

Die erste Vorführung des kostenlosen Open-Air-Kinos auf dem Gelände der Feuerwehr Waltershausen findet am Samstag statt.

Waltershausen. Mit dem Film „Kalte Füße“ will die Stadt Waltershausen unter anderem das Interesse an dem kostenfreien Angebot testen.

Testlauf für das Freiluftkino: Für den kommenden Samstag, den 22. April, lädt die Stadt Waltershausen alle Interessierten zum kostenlosen Open-Air-Kino ein. Auf dem Gelände der Feuerwehr Waltershausen wird am Abend ab 20 Uhr der deutsch-österreichische Film „Kalte Füsse“ gezeigt. Darin stößt der Kleinganove Denis bei einem Einbruch in eine alte Villa auf den reichen Schlaganfallpatienten Raimund (Heiner Lauterbach). Die überforderte Enkelin hält den Gauner für einen Pfleger. Plötzlich sitzen die drei auch noch zusammen fest.

Die Filmvorführung an diesem Samstag ist die erste in diesem Jahr. Sie soll als Probelauf für das Angebot in der Sommersaison dienen, erläutert Bürgermeister Michael Brychcy (CDU).