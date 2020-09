Waltershausen: Spätsommerkino auf dem Schloss

Auf dem Schloss Tenneberg gibt es am Samstagabend, 12. September, Kino.

Auf Schloss Tenneberg soll, so Bürgermeister Michael Brychcy (CDU), mit dem Film „Bohemian Rhapsody“ ein Spätsommerkino beginnen. Der Film wird auf einer transportablen Leinwand gezeigt, die rund 7 mal 2 Meter groß ist und von der Stadt mit Hilfe der Sparkassen-Regionalstiftung und der Energieversorgung Inselsberg angeschafft werden konnte. Eintritt in dem eigens für die Filmvorführung abgesperrten Bereich ist am Samstag, 12. September ab 19 Uhr. Etwa 20 Uhr werde der Film beginnen. Sowohl die Lizenz für die Filmvorführung wie auch die Corona-Maßnahmen gestatten nur 100 Zuschauer. Der Eintritt ist unentgeltlich. Für Bewirtung sei gesorgt.