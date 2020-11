Eine serbische Fichte mit beachtlichem Umfang steht seit Samstag auf dem Waltershäuser Markt zwischen dem historischem Rathaus, dem Brunnen mit der Muschelminna und der Stadtkirche „Zur Gotteshilfe“.

Der stattliche Baum, der – auch ohne Markttreiben – für vorweihnachtliches Flair sorgen soll, stammt als Privatspende aus einem Garten am Mittelweg im Süden der Kernstadt Waltershausen.

Den Transport per Tieflader sicherte die Freiwillige Feuerwehr ab. Die musste am Sonnabend gegen Mittag kurzfristig ab der Einmündung Ibenhainer Straße/ Ortsstraße in die Ohrdrufer Straße Letztere für den Verkehr sperren. Denn die großen Äste der Fichte ragten so weit von der Tieflader-Ladefläche in die Höhe, dass es nur im Schleichtempo unter der Oberleitung der Thüringerwald- und Straßenbahn an der Goethestraße entlang gehen konnte, damit bloß kein Fahrzeug mit den Stromkabeln in Berührung kommt.

Mit einem Kran der Firma Gade & Wagner Autokrandienst GmbH aus Goldbach bei Gotha wurde der Weihnachtsbaum dann unter den Blicken manch Schaulustiger auf dem Markt aufgerichtet.

In Waltershausen wurde für dieses Jahr der Weihnachtsmarkt, sonst üblicherweise eines der großen Volksfeste an einem Wochenende in der Stadt, bedingt durch die Corona-Krise abgesagt. Doch der Weihnachtsbaum selbst soll in der Woche vom 16. zum 22. November dennoch geschmückt werden, wurde vor Ort von Anwohnern berichtet.