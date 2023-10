Den Tag der Waldbahn am Samstag am Gleisdreieck in Waltershausen hat der Waltershäuser Gewerbeverein, unterstützt von Mitarbeitern der Waldbahn und dem Verein der Gothaer Straßenbahnfreunde, organisiert. Es gab Fahrten mit der Straßenbahn vom Gleisdreieck zum Bahnhof Waltershausen.