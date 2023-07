Waltershausen: Über den Altar der Schlosskapelle

Der neue Altar in der Schlosskapelle im Schloss Tenneberg in Waltershausen.

Waltershausen. Geschichtsverein lädt am 27. Juli zum Vortrag mit Ronald Cott ein.

Unter dem Motto „Von der Grabeskirche in Jerusalem zum Waltershäuser Tenneberg“ lädt der Waltershäuser Geschichtsverein am Donnerstag, 27. Juli, 19 Uhr, in die Kapelle von Schloss Tenneberg zu seinem monatlichen Treffpunkt ein.

Ronald Cott, Steinmetz, Steinbildhauer und Restaurator, hat seiner Heimatstadt Waltershausen vor zwei Jahren einen Altar aus Seeberger Sandstein für die Tenneberger Schlosskapelle geschenkt. In seinem Vortrag geht er auf eine Reise von der Grabeskirche in Jerusalem zum Waltershäuser Burgberg ein und erläutert seine Arbeiten am neuen Altar. Musikalisch begleitet Tom Anschütz auf der Thielemann-Orgel den Abend. Der Eintritt ist frei, Spenden fürs Museum Schloss Tenneberg seien willkommen.