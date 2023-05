Waltershausen: Vortrag über „100 Jahre Bob- und Rodelbahn am Spießberg“

Waltershausen. Der neu formierte Waltershäuser Geschichtsverein geht zum Jahresauftakt auf sportliche Zeitreise.

Zu den ersten Bob-Bahnen in Deutschland gehörte die von Carl Benzing konzipierte und gebaute Anlage auf dem Spießberg bei Friedrichroda. Hier fand das erste Bob-Rennen in Deutschland statt. „100 Jahre Bob- und Rodelbahn am Spießberg“ hieß das Thema des Vortrags von Robert Göller am Freitag im Autohaus Waltershausen. Die Veranstaltung – von der Geschäftsführerin Kirsten Gatz organisiert – war eine Hommage an den Unternehmensgründer und Bobfahrer Klaus Halbauer sowie der Auftakt für die „Jour Fixe“ („Zeitreise-Vorträge“) des Waltershäuser Geschichtsvereins im Jahr 2023.

Internationale Erfolge der DDR-Sportler aus Thüringen

Göller tauchte für die rund 40 Gäste tief in die bestens recherchierte Geschichte des Bob- und Rodelsports ein und zeigte zahlreiche historische Bilder. Schwerpunkte waren die internationalen Erfolge der DDR-Sportler aus Thüringen, aber auch der tragische Unfall in Oberhof, die ausgefallene Weltmeisterschaft von Friedrichroda oder die Ausstellung im Inselsberger Aussichtsturm. Der Regionalhistoriker ließ auch einige Sportveteranen mit ihren Geräten als Zeitzeugen zu Wort kommen, so den Bob-Techniker Rolf Fuchs (siehe Bild), die Bob-Fahrer Jochen Heft und Horst Schönau sowie Eva Reitmeier, Ehefrau des Mechanikers bei Multicar Bernd Reitmeier.

Der Geschichtsfreund Robert Göller freute sich über das rege Interesse und die tolle Vorbereitung des Nachmittags, der mit Erinnerungen an erfolgreiche Zeiten und Fingerfood-Häppchen ausklang. „Es war wie ein Klassentreffen und gleichzeitig eine gelungene Werbung für das Autohaus und den Geschichtsverein gleichermaßen“ resümierte der Referent.