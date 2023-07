Waltershausen will Flagge zeigen

Waltershausen. Die Stadt beteiligt sich wie 500 andere deutsche Städte an der alljährlichen Friedensaktion.

Die Stadt will Flagge zeigen und beteiligt sich am Samstag, 8. Juli, an der Aktion „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für den Frieden). Dafür wird an diesem Tag die Flagge mit dem Symbol der Aktion, eine weiße Friedenstaube auf grünem Grund, gehisst.

Mayors for Peace wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet, um sich gegen den Einsatz von Atomwaffen und für ein friedvolles Miteinander stark zu machen. Aufgegriffen wird von der Initiative auch der russische Angriff auf die Ukraine. Russland gehört laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri zu den Atommächten, die ihre Kernwaffenarsenale aktuell modernisieren. Mit Waltershausen haben rund 500 deutsche Städte ihre Teilnahme am Flaggentag angekündigt.