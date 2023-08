Wanderbaumallee in der Erfurter Straße Gotha

Anja Mayfarth, zuständig für Nachhaltigkeit in Gotha, hält einen Eschensetzling zur Eröffnung der Wanderbaumallee in der Erfurter Straße in Gotha im Arm; im Hintergrund einer von 15 Bergahornbäumen.

Gotha. Jungbäume sollen zu einer klimafreundlichen Gothaer Innenstadt beitragen

15 Bergahornbäume in Töpfen zieren jetzt die Erfurter Straße in Gotha. Zusammen bilden sie eine Wanderbaumallee. Sie ist am Montag eröffnet worden. Die Jungbäume sollen zu einer klimafreundlichen Innenstadt beitragen, sagt Anja Meyfarth, hier mit einem Eschen-Setzling im Arm. Sie ist in der Stadtverwaltung für Belange der Nachhaltigkeit zuständig. Feldahorn gelte als robust und klimaresistent. Bis Oktober sollen die Bäume in der Fußgängerzone stehen, dann ins Winterquartier kommen und nächstes Jahr neu aufgestellt werden, damit die Innenstadt grüner wird und Passanten weniger unter Hitze leiden. Die Stadt hat das Projekt mit einer Fördersumme von 10.000 Euro realisiert. Meyfarth: „Wir suchen Paten, damit es noch mehr Wanderbäume werden.“