Bad Tabarz. Geoparkführer Wolfgang Werner zeigt Teilnehmern wie Bad Tabarz in der Rotliegenden-Zeit aussah.

Wandern in Bad Tabarz vor Millionen von Jahren

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wandern in Bad Tabarz vor Millionen von Jahren

Durch den Geopark bei Bad Tabarz werden wieder Führungen angeboten. Am Samstag, 6. Juni, 14 Uhr, startet Geoparkführer Wolfgang Werner an der Tourist-Information in Bad Tabarz zu einer Exkursion auf den Vulkansteig.

Die Teilnehmer der Wanderung tauchen dabei laut Ankündigung in die Vulkanlandschaft der Rotliegenden-Zeit ein und erfahren, wie die Region vor 270 Millionen Jahren aussah. Die Route führt von Bad Tabarz durch den Lauchagrund, Richtung Rennsteig zum Aschenbergstein und entlang des Arno-Wiemann-Weges zurück nach Bad Tabarz.

Die Teilnahme kostet Erwachsene fünf Euro, Kinder bezahlen zwei Euro.

Interessierte können sich unter Telefon: 036259/56 00 anmelden.