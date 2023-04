Wandern und Eier mit Gotha-Motiv

Wieland Fischer über Ostern und seine Traditionen im Landkreis Gotha.

Frohe Ostern! – Das kommt uns leicht von den Lippen. Kollegen haben sich Gründonnerstag in ein langes Wochenende verabschiedet. Die einen gehen wandern, die anderen auf Reisen.

Fast jedermann verbindet mit dem Fest Ostereier und Osterspaziergang, Christen Passion und Auferstehung. In den beiden Karfreitag-Gottesdiensten unseres Kirchspiels waren immerhin einige Kirchenmitglieder versammelt, wenige im Vergleich zu Heiligabend. Das ist traurig, weil Karfreitag als einer der höchsten christlichen Feiertage gilt. Das ist offensichtlich immer weniger im Bewusstsein. Der Marineclub Gotha verbindet den Tag mit Frühjahrsputz mit Osterfeuer.

Die Kirchgemeinde Apfelstädt hingegen hält die Erinnerung daran seit Jahren mit einer Karfreitag-Wanderung zu den Quellen des Lebens wach. Sie lädt zum gemeinsamen Spaziergang ein, um an der Apfelstädt-Quelle am Rennsteig Wasser für die Täuflinge der Osterfeier zu schöpfen.

Bernadett Heller-Bako hat in ein Straußenei das Gothaer Stadtwappen geritzt. Foto: Doreen Gunkel

Von den Osterbräuchen hat in Gotha offensichtlich nur das Osterei Bestand. Der uralte Fruchtbarkeitsritus, dass noch Anfang des 19. Jahrhunderts in Gotha eine Strohpuppe zur Stadt hereingetragen wurde, um im Leinakanal zu baden und so die Fruchtbarkeit der Natur zu verkünden, habe sich nicht erhalten, stellt die Stadtverwaltung fest.

Dafür werden zwei der schönsten Ostereier der Stadt im Rathaus gut verwahrt. So hat die Gothaer Künstlerin Bernadett Heller-Bako 2020 Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) ein geritztes Straußenei übergeben, dass mit dem Stadtwappen verziert ist. Ein weiteres Hühnerei zeigt das Rathaus in Tusche und verbindet damit auch: Frohe Ostern!