An Halloween spielt der Kürbis eine wichtige Rolle. Das war auch auf dem Markt am Hotel Wandersleben nicht anders, wo Künstler der Gruppe „Andersland“ das orangefarbige Gemüse ins rechte Licht rückten.

Für Porzellanmalerin Dana Rulofs ist es der dritte Markt in diesem Jahr – und der letzte. Mittwoch erst hörte die in Cobstädt wohnende Künstlerin, dass es am Samstag im Hotel Wandersleben in der Gemeinde Drei Gleichen einen Herbstmarkt geben wird. „Ich habe mich umgehend angemeldet und meine Sachen gepackt“, gesteht sie.