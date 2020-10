Wandersleben: Lesung zu magischen Orten Thüringens

Über den Reiz der Landschaften zwischen Thüringer Schiefergebirge und Eichsfeld hat das Paar Ilona und Peter Traub das Buch „Magische Orte in Thüringen“ verfasst. Das Werk mit seinen Texten und Bildern stellen sie voraussichtlich am Donnerstag, 12. November, 20 Uhr, in der St.-Petri-Kirche in Wandersleben vor.

Den Besuchern wird eine Entdeckungsreise zu ausgewählten Orten mit besonderer Ausstrahlung versprochen: von alten Klosterruinen, trutzigen Burgen, blühenden Parkanlagen zu mittelalterlichen Kirchen in Thüringen. Dafür eigne sich die Wanderslebener Kirche in besonderer Weise, denn auch in diesem Gebäude mit romanischen Bauelementen spiegele sich eine reichhaltige Geschichte.

Die St.-Petri-Kirche enthalte interessante kulturelle Zeugnisse und war Grablege einiger Vertreter der Grafen von Gleichen sowie weiterer Adliger. Diese Sachzeugen der Geschichte will die evangelische Kirchgemeinde erlebbar machen. Tafeln informieren seit diesem Jahr über Lebensdaten und Wappen der auf den Grabdenkmalen abgebildeten Adligen.

Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und sollten sich, trotz Sitzpolsterheizung, warm kleiden.

Lesung „Magische Orte in Thüringen“, Donnerstag, 12. November, 20 Uhr, St.-Petri-Kirche Wandersleben.