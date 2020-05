Wandersleben. Es gibt wieder regelmäßige Führungen in der Menantesstraße in Wandersleben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wanderslebener Wohnturm wieder geöffnet

Der Geschichts- und Heimatverein Wandersleben bietet ab Samstag, 2. Mai, wieder die regelmäßigen Führung von 14 bis 16 Uhr in den mittelalterlichen Wohnturm und über die Hofanlage an, teilt Vereinsvorsitzender Reinhold Hochheim mit. Der Turm und die Nebengebäude an der Menantesstraße in Wandersleben wurden im Laufe der Jahre saniert.

Voranmeldungen unter Telefon: 036202/8 11 39 oder auf heimatverein-wandersleben.de