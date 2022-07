Wanderung in den Lauchagrund

Gotha. Gustav-Freytag-Treff lädt am 14. Juli dazu ein.

Die nächste Wanderung des Gustav-Freytag-Seniorentreffs Gotha führt am Donnerstag, 14. Juli, nach Bad Tabarz. 8.40 Uhr startet die Thüringer Waldbahn Linie 4 am Hauptbahnhof in Gotha. Es geht in den Lauchagrund zu den Backofenlöchern und weiter zum Rastplatz Tempelchen. Von hier ist ein Abstecher auf den Aschenbergstein möglich. Auf dem Rückweg wird die Kneipp-Kuranlage mit Wassertretbecken und Armbadbecken an der Arenarisquelle besucht. Die Tour ist 6,5 bzw. 8 Kilometer lang für die Gruppe mit Besteigung des Aschenbergsteins. Gegen 13 Uhr sind wir zurück. Der Unkostenbeitrag beträgt zwei Euro je Teilnehmer.

Rückfragen und Informationen sind möglich unter Telefon 03621 / 223 761 oder 03621 / 771260.