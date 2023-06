Beim größten Arbeitseinsatz pflanzten über 1000 Freiwillige rund 16.000 Bäume. Unter anderem wurde am Lindenstein in Ohrdruf ein Trollhaus für Kinder gebaut.

Gotha-Siebleben. Eine Wanderung für Senioren aus dem Landkreis Gotha wird am 15. Juni angeboten. Dabei geht es zum Lindenstein in Ohrdruf.

Senioren des Landkreises Gotha bietet der Gustav-Freytag-Treff eine Wanderung zum Trollhaus am Lindenstein bei Ohrdruf an. Los geht es am Donnerstag, 15. Juni, um 9.30 Uhr ab Parkplatz Tobiashammer. Auf dem Weißen Weg verläuft die Wanderung zum Rasenteich und bis zur Scherershütte.

Von dort verläuft der Weg um den Schlossberg herum zum Hörlingsbrunnen und dem neu angelegten Rastplatz am Lindenstein, wo eine Pause eingelegt wird. Hier befindet sich auch das Trollhaus.