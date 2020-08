Wanderungen mit Fotografie und Gesundheitstipps bei Bad Tabarz

Bad Tabarz. Zwei geführte Touren werden am Donnerstag in Bad Tabarz angeboten.

Zwei Wanderungen mit Mehrwert bietet das Kneipp-Heilbad am Donnerstag, dem 20. August, an. Bereits um 9 Uhr beginnt eine Fotowanderung mit Sebastian Spelda. Er führt die Teilnehmer in den Lauchagrund und gibt Auskunft übers Fotografieren am Fluss, um Wasser in ganz neuem Licht zu sehen. Auch der Inselsberg wird in unterschiedlichen Brennweiten aufgenommen, teilt das Kuramt mit. Für die Fotowanderung sind etwa sechs Stunden geplant.