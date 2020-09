Andreas von Wangenheim spielt am 9. September in der Wangenheimer Kirche.

Wangenheim. Der Gitarrist Andreas von Wangenheim, ein Nachfahre der namensgebenden Familie, tritt in der Wangenheimer Kirche auf.

Wangenheim spielt in Wangenheim

Der Gitarrist Andreas von Wangenheim, ein Nachfahre der Familie Wangenheim, der der Ort im Nordwesten des Landkreises seinen Namen verdankt, tritt am Sonntag, 9. September, ab 17 Uhr in der Kirche Wangenheim am Kirchberg auf, teilt Pfarrer Ralf Kühlwetter-Uhle mit.

Kinderkirchenfest wird verschoben

Der Eintritt für das Konzert mit dem laut Kölner Musiker-Fachmagazin „Gitarre & Bass“ mehrfach preisgekrönten Musiker kostet 8,50 Euro. Karten gebe es auch im Vorverkauf im Pfarramt Goldbach, ergänzt der Pfarrer.

Er weist außerdem darauf hin, das sich das Kinderkirchenfest „Meister Eckhart“ rund um die Kirche in Hochheim, ursprünglich für den 13. September 2020 geplant, auf Samstag, 26. September, verschiebt.

Dort beteiligen sich dann auch der Kirmesverein, der Sportverein und die Gemeinde mit einem Kinderprogramm. Am Abend spiele „An beal bocht“ Folk-Musik vor der Kirche.

Bei diesem Fest sei laut Kühlwetter-Uhle aufgrund einer Gemeinde-Kooperation auch die Predigergemeinde Erfurt beteiligt. Die Mitglieder wollen auf Fahrrädern auf dem Meister-Eckhart-Radpilgerweg gefahren kommen und Angebote für Kinder mitbringen.