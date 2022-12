Warme Gedanken an kalten Gothaer Tagen

Franziska Gräfenhan wagt einen Blick in die Zukunft des Kreises Gotha.

Der Dezember startet nasskalt und neblig. Die Energiekrise lässt auch im Inneren der Wohnung die Heizung auf Sparflamme laufen, während die Inflation das Portemonnaie beutelt und Urlaubsfantasien trübt. Doch keine Sorge, es gibt einen Weg, sich auch in diesen kalten Tagen, warme Gedanken zu machen: Es ist ein Blick in die Zukunft, auf das Deutschland im Jahr 2080, wenn sich das Klima um 4,2 Grad Celsius erwärmt hat.

Die Online-Simulation „Klimazwillinge“ zeigt, in welcher Stadt der Erde das sommerliche Klima schon heute so ist, wie es wissenschaftlichen Prognosen zufolge hier einmal werden wird. Und siehe da: Schon bin ich nicht mehr in Gotha, sondern in Tiraspol (Moldau) bei sommerlichen Tageshöchsttemperaturen von im Schnitt 26,2 Grad und 218 Hitzetagen im Jahr. Von hier ist es nur ein Katzensprung nach Friedrichroda, das dann klimatisch im Sommer dem heutigen Bordeaux in Frankreich entspricht. Oder mich zieht es nach Bad Tabarz, pardonnez-moi, ich meinte dem künftigen Klimazwilling von Sofia (Bulgarien) mit nur noch 79 Kühltagen im Jahr.

Ein bisschen erschreckend, aber auch lehrreich: Ich jedenfalls setze im Garten von jetzt an nur noch auf Lavendel.