Warnung für Hundehalter im Kreis Gotha sorgt für Verunsicherung

Waltershausen Ein Aushang in einer Stadt im Kreis Gotha warnt vor Parasitenbefall bei Füchsen. Die Hauterkrankung könnte auch auf Hunde übergehen. Was der Jagdbehörde dazu bekannt ist.

Eine Warnung sorgt in Waltershausen für Verunsicherung unter Hundehaltern. Ein Foto des Aushangs tauchte am Sonntag, den 31. Dezember, in einer Facebook-Gruppe auf. Wegen Fuchsräude werde Hundehaltern dringend geraten, im Bereich Stadtberg, Ziegenberg und Kalkberg Hunde an der kurzen Leine zu führen. Wenn möglich, sollen Menschen auf andere Strecken ausweichen, um ihre Hunde auszuführen. Unterzeichnet ist das Schreiben mit „Ihre Jägerschaft Waltershausen“.

Weder der Unteren Jagdbehörde noch dem Veterinäramt seien aktuelle Fälle von Fuchsräude in Waltershausen bekannt. Das teilte das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Das Veterinäramt weist darauf hin, „dass es sich bei der Fuchsräude nicht um eine tierseuchenrechtlich zu bekämpfende Erkrankung handelt.“

Füchse aus dem Kreis Gotha werden routinemäßig untersucht

Dennoch würden routinemäßig Füchse aus dem Landkreis Gotha im Rahmen der Tollwutüberwachung eingeschickt und im Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz untersucht. Fuchsräude konnte den Angaben des Landratsamtes im vergangenen Jahr bei keinem Tier nachgewiesen werden.

Bei Fuchsräude handelt es sich um eine Hauterkrankung. Diese wird durch Grabmilben verursacht. Die Parasiten graben sich unter die Haut, um dort Eier zu legen. Der Befall äußert sich bei Tieren durch ausgeprägten Juckreiz.

