Warten auf den allerersten Schnee

Wenn Josias aufwacht, schaut er erwartungsvoll aus dem Fenster. Jeden Morgen könnte es soweit sein. Und wenn sie endlich da sind, die erste weißen Flocken, dann wird er sein Handy zücken und seine Begeisterung mit Verwandten und Freunden auf der anderen Seite der Erde teilen. Schnee, darauf freut sich der 17-Jährige Paraguayer seit er in Friedrichroda angekommen ist.

Einmal war es schon fast soweit. Raureif hatte sich über die Dächer gelegt, eine zarte weiße Schicht, die den Winter ankündigt, den Josias bisher nur aus Filmen kannte. In Asuncion, seiner südamerikanischen Heimatstadt, sind Tagestemperaturen unter 15 Grad eine Seltenheit. Ab und zu schaut er, wie warm es dort gerade ist. Dann schlottert er noch ein bisschen mehr, wenn er aus dem Haus tritt auf dem Weg zum Perthes-Gymnasium.

Dort ist Josias seit diesem Schuljahr der Neue. Dass er seine ersten Worte Deutsch erst vor wenigen Monaten sprach, lässt seine lockere Art nicht vermuten. Ein dreiwöchiger Sprachkurs sollte ihn auf das Auslandsjahr vorbereiten, als er Ende August in Frankfurt am Main gelandet war. Für den ersten Kulturschock konnte ihn das kaum wappnen: die Zugfahrt nach Thüringen. Dort angekommen empfingen ihn die Ullrichs, seine Gastfamilie für das kommende Jahr.

Bescherung einen Tag früher als gewohnt

Kerstin Ullrich hatte die Anzeige der Austauschorganisation im Gemeindeblatt gesehen. Ein Junge der selbst Haustiere hat, auch Englisch spricht, das sollte passen. Und die Chemie stimmt, vor allem wenn Cocker-Spaniel-Hündin Hope dabei ist. Kerstin Ullrich bekommt mit, dass Josias viel schläft. All die neuen Erfahrungen und besonders das Klima, das dem Jugendlichen so fremd ist, strengen ihn an. Doch aus dem Morgenmuffel werde stets ein Sonnenschein: „Dir gefällt’s hier im kühlen Tal“, scherzt die Gastmutter.

Kerstin Ullrich zeigt Josias, was es heißt, in einer Thüringer Kleinstadt zu leben. Neben hausgemachtem Essen und vielen Ausflügen in die Region steht auch ehrenamtliches Engagement auf dem Plan. Wenn Tochter und Schwiegersohn der Ullrichs den Weihnachtsmarkt mitorganisieren, packt Josias mit an.

Die Feiertage fern von seiner südamerikanischen Heimat zu verbringen, macht Josias keine Sorgen. Schon in der Vorweihnachtszeit hat der 17-Jährige bemerkt, dass das Fest in Deutschland mehr Platz einnimmt, allein die Vorbereitungen und Traditionen – Baumkauf, Plätzchenbacken, Adventsveranstaltungen – ernster genommen werden. Während man in Paraguay die Geschenke am 25. Dezember öffnet, ist für Josias in diesem Jahr schon am 24. die Bescherung.

Was Josias in Friedrichroda wirklich fehlt, ist banal, und doch kann es ihm seine Gastfamilie nicht geben: „Ich vermisse meine Sprache.“ Das lässig gerollte „r“, die melodisch klingenden Sätze, sie fehlen dem Schüler. Die geliebten Angewohnheiten machen es ihm mitunter schwer beim Deutschlernen. Doch seine Mitschüler testen ihre Spanischkenntnisse an ihm, und es gibt einen mexikanischen Gastschüler in Friedrichroda. Am Perthes-Gymnasium sei Josias unkompliziert aufgenommen wurden. Lehrerin Heike Köllner kümmert sich um ihn und gibt Einzelunterricht in Deutsch.

Wenn im Juli 2020 das Schuljahr endet, wird auch das Abenteuer Deutschland für Josias vorbei sein. Von dem Land hatte er zu Beginn nur eine vage Vorstellung. Umso eindrücklicher war für ihn, was er im September in Erfurt sah. Auf dem Wenigemarkt gab es eine FDP-Wahlkampfveranstaltung. Freiheit und Demokratie, diese Werte stehen seither dafür, was Josias an Deutschland gut findet. Die Begeisterung der Deutschen für Wissenschaften war der Grund, warum der junge Paraguayer sich die Bundesrepublik als Ziel ausgesucht hat.

Mindestens für eine neue Erfahrung wird sich die Reise letztendlich gelohnt haben. Mitte Dezember fiel sie in dichtem weißem Gestöber vom Himmel – der erste Schnee dieses Winters.