Wasser ist das Lebenselixier

Schwimmen hält fit und das sieht man dem heute 82-jährigen Wolfgang Kellermann an. Einmal die Woche fährt er ins Gothaer Stadtbad, um dort zu schwimmen. Aber nicht nur das, denn der vitale Gothaer ist ehrenamtlicher aktiver Rettungsschwimmer und das seit 69 Jahren. Damit ist er der älteste Rettungsschwimmer in Thüringen.

Bis heute habe er daran Spaß, Kindern die Grundbegriffe im Schwimmen beizubringen. „Ich bilde seit 30 Jahren Kinder im Rettungsschwimmen aus“, erzählt Wolfgang Kellermann. In der Ortsgruppe Gotha der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) genieße er für sein Ehrenamt ein hohes Ansehen. Glücklicherweise, so erzählt der 82-Jährige, habe er nie eine ernsthafte Situation erlebt. „Ich habe mir im Laufe der Zeit einen Blick angewöhnt, wo ich sofort erkenne, wenn ich eingreifen muss“, so Wolfgang Kellermann. Sein schönstes Erlebnis sei vor 60 Jahren gewesen, denn da habe er seine Frau Brigitte kennengelernt. „Allerdings nicht im Wasser“, lacht Wolfgang, sondern bei einer Betriebsfeier in der Gothaer Stadthalle. Vor ein paar Tagen haben beide ihre diamantene Hochzeit im kleinen Familienkreis gefeiert. Die große Feier findet aber erst im Mai statt, wenn die Temperaturen draußen annehmbar sind, so Brigitte Kellermann.

Wolfgang Keller aus Gotha ist seit 69 Jahren ehrenamtlich als Rettungsschwimmer tätig. Das Foto zeigt ihn in jungen Jahren bei seiner Tätigkeit. Foto: Conny Möller

Die heute 78-Jährige teilt das Hobby ihres Mannes, obwohl sie selbst nicht so eine „Wasserratte“ ist. Sie arbeitete zunächst als technische Zeichnerin im Gummiwerk Gotha, dann ging sie 1971 ins Öl- und Margarinewerk, wo sie bis 1992 als Industriekaufmann angestellt war. Ihr Mann Wolfgang erlernte den Beruf des Möbeltischlers und sattelte dann um in die Lebensmittelindustrie, wo er seinen Meister ablegte. Auch er war im Öl- und Margarinewerk tätig. 1960 kam ihr Sohn zur Welt, der in die Fußstapfen seines Vaters stieg und als Meister für Bädertechnik tätig ist. „Wasser ist sein Element, das hat er von meinem Mann“, sagt Brigitte Kellermann.

Sportliche Bewegung tut beiden gut

Zu DDR-Zeiten war Wolfgang Kellermann als Rettungsschwimmer und Schwimmmeister in den betrieblichen Ferienlagern aktiv. Ostsee und Mecklenburger Seenplatte waren seine Einsatzorte. In jungen Jahren nahm er aber auch an Meisterschaften und Vorführungen teil. Zudem ist er jedes Jahr beim Wildwasserrafting in Tambach-Dietharz als Rettungsschwimmer der DLRG vor Ort. In diesem Jahr haben sich die Kellermanns vorgenommen, wieder an die Ostsee zu fahren und zwar nach Ückeritz auf Usedom. „Dann wird auch unser Sohn mit seiner Familie dabei sein“, freut sich jetzt schon Brigitte Kellermann.

Für ihren Mann Wolfgang heißt es am Mittwoch wieder: Ab ins Stadtbad. Dann betreut er wieder ehrenamtlich als Rettungsschwimmer Kinder und bringt ihnen die Grundschwimmarten Brust, Kraul und Rücken bei. Auch das Abnehmen der Schwimmabzeichen gehört dazu. Des Weiteren erlernen die Kinder, was es mit dem Rettungsgurt, Rettungsbrett und Rettungspuppe auf sich hat. Auch die Wiederbelebung gehört dazu. Seine Frau Brigitte geht indes zu ihrer Herzsportgruppe, wo sie sich seit ihrer Herzerkrankung sportlich betätigt. „Das tut mir gut und Bewegung ist wichtig“, sagt sie.