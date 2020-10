Wasserversorgung im Nessetal unterbrochen

Aufgrund des Einbindens einer neuen Trinkwasserleitung im Bereich Remstädt ist am 14. Oktober von 6 bis etwa 22 Uhr in der Gemeinde Nessetal in allen Ortsteilen des Verbandsgebietes die Trinkwasserversorgung unterbrochen. Das teilt der Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden mit. Er hatte auch die Bewohner der betroffenen Orte informiert. Nach der Wiederinbetriebnahme seien Druckschwankungen und Trübungen möglich. Deshalb sollte das Wasser einige Minuten laufen gelassen werden.