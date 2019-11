Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wechmarer Kids sind die fittesten

Um vier Uhr morgens ging die erste Anmeldung ein – so eilig haben es manche Schulen, beim Fitnesscup in Goldbach dabei zu sein, erklärt Jörg Hildebrandt, Sportkoordinator des Landkreises. 16 Schulen sind es schließlich geworden, deren Schüler beim Springen, Rennen und Werfen in der Nessetalhalle ihr Bestes geben.

16 sei genau die richtige Anzahl, denkt Hildebrandt, der in der Goldbacher Turnhalle auch schon 20 Schulgruppen einlud. Nun muss er oft auch Schulen ablehnen, die sich als letzte auf die Ausschreibung melden. Die Leistungen der Mädchen und Jungen – jeweils zwei aus jeder Klassenstufe der teilnehmenden Schulen – werden in einem bunten Balkendiagramm von einem Beamer an die Turnhallenwand geworfen, ohne zu verraten, welche Punktzahl zu welcher Schule gehört. Pokale und Urkunden gibt es am Ende viele.

Dennoch sei der Ehrgeiz groß, sagt Jörg Hildebrandt. Im Sportunterricht bereiteten die Lehrer ihre Schüler auf den Wettkampf vor, der über die Jahre zur Tradition geworden sei. „Man merkt, wo die Schulleitung beim Sport hinterher ist“, sagt der Sportkoordinator. Er organisiert jedes Jahr zudem Grundschulwettkämpfe in Leichtathletik, Zweifelderball, Geräteturnen und Crosslauf.

Kampfrichter erfassen Ergebnisse digital

In der Turnhalle zeigen die Kinder ihr Können bei Disziplinen wie Seilspringen, Medizinballstoßen und Parcourslauf. Dabei geht es nicht nur um das Höher-schneller-weiter. Beim Zielwerfen müssen die Schüler mit einem Säckchen über mehrere Meter in ein Ziel treffen, ähnlich wie beim Darts. Ihre Beweglichkeit stellen sie bei der Drehsprunghocke unter Beweis oder beim Kastenteilrodeo, dem schnellen Klettern durch einen tiefliegenden Sprungkasten. Zum Schluss verausgaben sich die Erst- bis Viertklässler noch ein letztes Mal beim Staffellauf der Schulen.

Jeder der Kampfrichter trägt neben Stoppuhr und Pfeife erstmals auch ein Tablet bei sich. Laufzeiten, Wurfweiten und alle weiteren Ergebnisse werden direkt darin eingetragen und so in die Gesamtwertung aufgenommen.

Für die Digitalisierung in der Turnhalle ist Thomas Reissig verantwortlich, dessen Tochter an dem Wettkampf teilnimmt. Aus privater Technik und geliehenen Geräten stellte er Equipment für den Fitnesscup zusammen – für ihn ganz logisch, wo die moderne Technik doch sonst auch vielerorts eingesetzt wird. „Und eine große Hilfe beim Zusammenrechnen der Punktzahlen“, betont Jörg Hildebrandt dankend.

Gast aus der Hauptstadt hilft aus

Dank gelte auch den vielen Verwandten, Erziehern und Lehrern, die bei dem Wettkampf aushelfen. Von Berlin nach Goldbach – diesen weiten Weg hat einer der Besucher auf sich genommen, um seinen Enkel beim Fitnesscup der Grundschulen in Goldbach zu unterstützen.

Jubeln können letztendlich die Schüler der Grundschule Burgenland Günthersleben-Wechmar. Wie in den vergangenen zwei Jahren belegt sie den ersten Platz in der Gesamtwertung, diesmal vor der Aktivschule in Emleben und der Evangelischen Grundschule Gotha. Die Gastgeber, die Grundschule Goldbach, belegt den vierten Platz. Hervorheben will Jörg Hildebrandt zudem den Einsatz der Grundschulen in Waltershausen und Ohrdruf, die seit Jahren beim Fitnesscup der Grundschulen dabei sind.