Wechsel an der Spitze

Die Orangerie-Freunde Gotha haben einen neuen Vorstand gewählt. Heike Henschke, die langjährige Vorsitzende und Mitbegründerin des seit 2006 aktiven Vereins, stellte sich nicht noch einmal zur Wahl. Sie wolle aber mit ihren Ideen und Kontakten weiterhin das Wirken des Vereines bereichern, teilt Vereinssprecher Uwe Ulrich mit. Der hat sich zum Ziel gesetzt, den Erhalt aller Orangeriegebäude zu unterstützen und den Orangeriegarten als einmaliges Gartenkunstwerk und schützenswertes Kulturgut in das öffentliche Bewusstsein zu rücken.

Die fünf neu gewählten Mitglieder des Vorstandes bestimmten aus ihren Reihen Sabine Ulrich als neue Vereinsvorsitzende. Sie wolle die erfolgreiche Arbeit fortführen.

Die Orangerie-Freunde veranstalten in diesem Jahr keinen eigenen Weihnachtsmarkt, da es in der Stadt und auf dem Schlosshof gleich zwei Märkte gibt. Dafür werde am Samstag, 14. Dezember, ab 14.30 Uhr Advent im Orangenhaus gefeiert. Neben Kaffee und selbst gebackenen Kuchen gibt es auch Glühwein. 17 Uhr soll im linken Flügel des Orangenhauses der Film „Die Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann gezeigt werden, wobei es Feuerzangenbowle gibt.

Wegen beschränkter Platzkapazität gibt es Karten zu 12 Euro nur im Vorverkauf im Bürgerbüro Matthias Hey, Hauptmarkt 36, bei Friseur Heike Henschke, Siebleber Str. 43, und www.orangerie-gotha.de