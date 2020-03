Wechsel in der Klinikgeschäftsführung Gotha

Auf der Chefetage des Helios-Klinikums Gotha kündigt sich ein Wechsel an. Zum 1. April dieses Jahres übernimmt Marc Bernstädt die Geschäftsführung des Krankenhauses. Der 34-Jährige folgt damit Florian Lendholt, der die Geschäfte des Erfurter Helios-Klinikums fortsetzen wird.

Marc Bernstädt kennt das Gothaer Krankenhaus, hat er doch hier 2016/2017 als Assistent der Klinikgeschäftsführung gearbeitet. Zuvor hatte der gelernte Bankkaufmann einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und einen Master in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Leipzig erworben. Zuletzt leitete er ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung bei einem privaten Klinikträger in Sachsen-Anhalt. „Es ist ein großartiges Klinikum mit tollen Mitarbeiter und genießt aufgrund der hohen Qualität seiner Medizin und Leistungsfähigkeit einen exzellenten Ruf“, sagt Marc Bernstädt über die Gothaer Klinik. Seine Aufgaben sehe er darin, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und das Leistungsniveau des Hauses aufrecht zu erhalten. Für ihn habe die bestmögliche Versorgung der Patienten höchste Priorität.

„Er kennt das Gothaer Klinikum, die Helios-Welt, aber auch die hiesige Krankenhauslandschaft, sodass er über beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tätigkeit an seiner neuen Wirkungsstätte verfügt. Auf die Zusammenarbeit mit ihm freue ich mich sehr“, sagt Robert Möller, Regionalgeschäftsführer der Helios-Region Mitte. Sein Dank richtete sich an Florian Lendholt, der nun nach Erfurt wechselt. Der 42-jährige Lendholt hat dann nicht nur die Geschäftsleitung des Erfurter Krankenhauses unter sich, sondern er behält auch die Geschäftsführung der Helios-Klinik Bleicherode.

Zahlreiche Bauprojekte zum Abschluss gebracht

Lendholt hat in den vergangenen vier Jahren verschiedene Bauprojekte in Gotha geleitet, unter anderem die Erweiterung der Operationsräume. Medizinisch sind unter ihm das Zentrum für Intensivmedizin und die Stärkung der Schmerz- und Palliativmedizin und der Neurologie entstanden. Des Weiteren wurde unter seiner Leitung die digitale Patientenakte eingeführt.

„In meiner Zeit in Gotha habe ich die Teamarbeit mit allen Berufsgruppen und deren Engagement für unsere Patienten und das Klinikum insgesamt sehr schätzen gelernt“, erklärt Florian Lendholt. So sei das Gothaer Klinikum ein weiteres Stück vorangebracht worden. Er hofft bei den Mitarbeitern, dass sie Verständnis für seinen Wechsel haben. „Sie haben in Gotha ein tolles Klinikum mit viel Potenzial, das mein Nachfolger mit ihnen zusammen weiter erschließen wird“, so Lendholt.