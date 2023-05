Weg erinnert an Begründer der Bad Tabarzer Sommerfrische

An Carl Spindler, der den Tourismus in den Ort brachte wird in Bad Tabarz auch mit einem Tabarz-Gutschein erinnert.

Bad Tabarz. Pfingstsamstag gibt es eine geführte Tour entlang der neuen Spindlermeile.

Anlässlich der 120-jährigen Wiederkehr des Gedenkens an die Begründer der einstigen Sommerfrische Tabarz, Wilhelm und Carl Spindler, lädt der Bad Tabarzer Kneippverein Gäste und Einwohner zu einem neuen historischen Rundweg in das einstige Kurviertel von Bad Tabarz ein. In gemächlichem Spaziertempo unter sachkundiger Leitung zweier Tabarzerinnen, Sabine Schiering und Katrin Möhring, geht es am Pfingstsamstag vom Spindlerplatz (Treffpunkt an der Tourist-Information) in den Lauchagrund und zurück, um an sechs Haltepunkten an das Wirken der Spindlers zu erinnern und sich von jahreszeitlich gepflegten, blühenden Vorgärten einstiger Pensionen ebenso wie von der freien Natur beeindrucken zu lassen.

Anhand eines druckfrischen Faltblattes lässt sich der Verlauf jederzeit nachvollziehen. Darüber informiert Sigurd Scholze, der Vorsitzende des Bad Tabarzer Kneipp-Vereins. Auf dem Weg liegen neben dem Spindlerplatz unter anderem das Spindlereck und die Spindlervilla.

Eröffnung des Rundweges am Pfingstsonnabend, 27. Mai, 11 Uhr. Treffpunkt: Tourist-Information. Dauer: etwa eineinhalb Stunden; leichter Belastungsgrad