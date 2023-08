Wege zu mehr Zufriedenheit im Job für Menschen im Landkreis Gotha

Die Agentur für Arbeit in Gotha hat ihren Sitz an der Schönen Aussicht 5, sie gehört zur Arbeitsagentur Thüringen Mitte.

Gotha/Erfurt. Die Arbeitsagentur Thüringen Mitte bietet ein spezielles Berufscoaching an. Das gemeinsame Angebot mit der Volkshochschule Erfurt richtet sich auch an Arbeitnehmer aus dem Kreis Gotha.

Die Arbeitsagentur Thüringen Mitte, die auch für den Landkreis Gotha bevollmächtigt ist, bietet mit der Volkshochschule (VHS) Erfurt Berufscoachings an. Bei einem Informationsabend und anschließenden Beratungen erfahren Menschen, die ihre berufliche Situation verändern möchten, was sie tun können, um im Job zufrieden zu sein, heißt es in einer Mitteilung. Ob die Veränderung aus gesundheitlichen Gründen oder veränderten Rahmenbedingungen resultiere oder die Beschäftigten eine Weiterbildung absolvieren oder ihren Berufsabschluss nachholen möchten – alle seien willkommen, teilt Agentursprecherin Anke Klein mit.

Der Info-Abend beginnt am Mittwoch, 6. September, 18 Uhr, in der Volkshochschule in der Schottenstraße 7. Am 13. September und 27. September schließen sich individuelle Einzelberatungen an.

Mit Unterstützung der Berufsberatung für Erwachsene sollen Interessierte demnach erfahren, wie sie sich anhand ihrer Stärken entwickeln können und definieren Kriterien, um zufriedener zu werden. Wenn eine berufliche Veränderung notwendig werde, unterstütze eine individuelle Beratung angeboten.

Eine vorherige Anmeldung bei der VHS Erfurt ist erforderlich. Alle Angebote sind kostenfrei.