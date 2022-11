Wegebau ohne Bagger – auch in Gotha

Olivia Schäfer aus Gotha blickt auf eine wüste Baustelle und sinniert.

Unser Pfarrgarten gleicht einer Großbaustelle. Schweres Gerät wird angefahren, Berge von Erde bewegt, Büsche entfernt. Und quer über unsere schöne Wiese wurde ein Weg für Baustellenfahrzeuge angelegt; daneben ist ein befestigter Fußweg. Kein schöner Anblick!

Unwillkürlich erinnert mich diese „Erdbewegung“ an etwas. Die beginnende Adventszeit weist in einem zentralen Text, auf eine „bauliche Umgestaltung“ für Lebenswege hin: Der Prophet Jesaja appellierte an das Gottesvolk: „Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die Straßen! Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt.“

Gott den Weg zu bereiten, dazu sind wir in den kommenden Wochen des Advents aufgerufen. Hierfür brauchen wir kein schweres Gerät – einfach ist das aber trotzdem nicht. Und so überlege ich, was in dieser Zeit für mich wichtig sein könnte. Da gibt es auf meinem Lebensweg einige Stolperstellen: Egoismus, Unaufmerksamkeit, Hektik. Hinzu kommen viele „ertragene“ Termine sowie zu wenig Zeit für Stille und Gebet.

Aber auch krumme Wege, die mich vom Wesentlichen abhalten, Ärger, Unlust oder Unduldsamkeit gehören dazu.

Wie gut es mir gelingen wird, Wege zu Gott zu bereiten, weiß ich nicht. Aber ich will mich auf das Versprechen des Jesaja verlassen: „Alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt.“

Olivia Schäfer, katholische Gemeindereferentin in St. Bonifatius, Gotha