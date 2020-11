Weihnachten 2020 als Chance für Kirchen im Kreis Gotha

Keine Weihnachtsmärkte, kein bedenkenloses Geschenkshopping. Das Jahr 2020 nimmt dem Fest das, was es massentauglich macht. Doch genau da könnte die Chance für die Kirchgemeinden liegen, den Menschen den wahren Kern der Weihnacht näher zu bringen. Denn sie sind so ziemlich die einzigen, die kulturelle Veranstaltungen momentan ausrichten können. Die Kirchen haben auf dem sonst so umkämpften Veranstaltungsmarkt nun so ziemlich die ungeteilte Aufmerksamkeit. Und selbst wer nicht an die Geburt Jesu am 24. Dezember glaubt, mag sich auf der Suche nach etwas Weihnachtsstimmung zu einem Adventssingen verirren.

Was uns am Ende dieses Jahres wirklich gefehlt haben wird, sind nicht die lauschigen Stunden am Glühweinstand oder der Weihnachtseinkauf ohne Maske. Es werden die Begegnungen sein, die das Fest ermöglicht. Das Plätzchenbacken mit Großeltern. Das gemeinsame Weihnachtsbaumschlagen im Wald. Die große Familienzusammenkunft an den Feiertagen. Mit der Zwei-Haushalte-Regel müssen einige Traditionen umgedacht werden, nicht zuletzt das Krippenspiel. Darin steckt letztendlich die Chance, Veraltetes umzudenken und sich fernab vom Weihnachtskitsch neu zu besinnen. Lesen Sie dazu über Cobstädt: Krippenspiel im Internet anschauen