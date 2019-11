Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachten im Tierheim

Zunächst eine kleine Vermittlungsnachricht: Von den vor einer Woche vorgestellten, fünf Katzenkindern hatte das einzige Mädchen Glück. Das schwarze Kätzchen ist in ein neues Zuhause umgezogen. Die vier Jungs warten noch auf ihre Chance.

Heute soll es um einen jungen Labrador (Foto) gehen, der am 18. November in Georgenthal am Teiler gefunden und tags darauf im Tierheim Arche Noah abgegeben wurde. Dort bekam er den Namen Merlin. Merlin ist ein lebhafter Kerl und sucht sofort Anschluss. Er ist gechipt, aber, wie so oft, in keinem Tierregister gemeldet. Der Chip enthält somit keinen Hinweis auf den Besitzer. Der Hund ist sehr menschenbezogen und gepflegt. Tierheim-Mitarbeiterin Katrin Schallenberg hofft, dass Merlin auf diesem Weg erkannt und abgeholt wird. Vielleicht erkennen den Junghund auch Nachbarn oder Bekannte der Besitzer. Sollte sich kein Besitzer melden, wird für ihn ein geeignetes, artgerechtes Zuhause gesucht.

An dieser Stelle soll auf die Tierheim-Weihnacht am Samstag hingewiesen werden. Sie steht unter dem Motto „Ein einzelnes Tier zu retten, verändert nicht die Welt. Aber die ganze Welt verändert sich für dieses eine Tier“. Ab 13 Uhr können Besucher die Schützlinge und das Tierheimgelände der Arche Noah in Gotha-Uelleben besuchen. Herzhaftes und Süßes laden zum längeren Verweilen ein, bei dem so einige interessante Schwätzchen gehalten werden können. Natürlich freuen sich die Tiere, wenn durch Futter-, Sach- und Geldspenden ihr leibliches Wohl gesichert wird. Weihnachten ist nicht nur für Menschen da, sondern auch für Tiere. In vielen Orten ist die Tier-Weihnacht benannt nach einem Buch von Hans Fallada: Lütten-Weihnachten.

Tierheim-Weihnacht am Samstag, 30. November, ab 13 Uhr im Tierheim Arche Noah in Gotha-Uelleben. Weitere Infos unter Telefon 03621/755425.