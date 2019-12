Gotha. Einen Tag vor Heiligabend präsentierte Jens Goldhardt Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“ in der Gothaer Margarethenkirche.

Weihnachtliche Freudengesänge in festlichem Glanz

Bis in die letzten Winkel besetzt war die Margarethenkirche, als Kirchenmusikdirektor Jens Goldhardt am Vortag des Heiligen Abends in überzeugender Weise vier Teile des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach aufführte, unterstützt von der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach.

Bekanntlich ist das Oratorium für sechs aufeinander folgende Festtage der Weihnachtszeit vorgesehen. In diesem Jahr hatte Goldhardt zunächst den ersten Teil „Jauchzet, frohlocket“ (erster Weihnachtstag) ausgewählt, mit dem gleichnamigen jubilierenden Eingangschor. Diesem folgte der vierte Teil „Fallt mit Danken, fallt mit Loben“ (Neujahrstag), der fünfte Teil „Ehre sei Dir, Gott, gesungen“ (Sonntag nach Neujahr) und der sechste Teil „Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben“ (Epiphaniasfest, Fest der heiligen drei Könige).

Die Aufführung von Bachs „Weihnachtsoratorium" in der Gothaer Margarethenkirche unter der Leitung von Jens Goldhardt. Foto: Horst Gröner

Jubelnde Chöre, schlichte, berührende Choräle und ausdrucksstarke Rezitative und Arien wechselten sich eindringlich ab. Der Bachchor Gotha (Einstudierung Jens Goldhardt) überzeugte dabei mit kraftvollem Gesang vor allem in den Sopranen und den Fundament gebenden Bässen. Die Mittelstimmen der Alte und Tenöre fügten sich bestens in die harmonische Tongebung mit ein.

Feinen Stimmglanz brachte der Evangelischen Kinderchor „Lebensgeister“ ein (Einstudierung Susanne Fiedler und Jens Goldhardt). Zum ersten Mal wurde er dabei unterstützt vom Jugendchor D’aChor (Einstudierung Barbara Biesenbach), der seit Anfang diesen Jahres besteht. Besonders mutig zupackend waren die Kinder- und Jugendstimmen in ihrem Choral „Er ist auf Erden kommen arm“ zu hören, den sie zum Bassrezitativ des kräftig aussingenden Michael Kranebitter interpretierten. Dieser war auch in seinen anderen Einsätzen dem Text angemessen wohltuend zurückhaltend oder aber auch markant zu erleben, besonders im „Großer Herr, o starker König“, bei dem er sich in einen wundervollen Dialog mit dem glanzvollen Solotrompeter der Philharmonie, Oles Burak, einbrachte.

Bettina Denner (Alt) prägte mit warmem Timbre ihre Rezitative und Arien, insbesondere in „Bereite dich Zion“, hier perfekt begleitet von Elke von Frommanshausen (Oboe). Anna Kellnhofer (Sopran) brachte sich mit ihrer strahlenden Stimme ein. Besonders anrührend war die Sopranarie „Flößt, mein Heiland“ mit dem Knabensopran von Nathaniel Hülfenhaus, der sein Echo beherzt von der Kanzel herab sang zur zarttönenden Solooboe. Nico Eckert (Tenor) als Evangelist entschied sich mit heller Stimme für die zurückhaltende, geheimnisvoll erzählende Variante der Weihnachtsgeschichte.

Die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach unter Goldhardts souveräner Leitung war den Solisten sowie dem Chor ein verlässlicher Begleiter, zusammen mit weiteren Instrumentalsolisten wie Alexej Barchevitch und Kyoungmin Kim (Violinen), Tobias Flügel (Flöte) sowie Matthias Standke und Michael Horn (Hörner).

Zuverlässig wie immer begleiteten Michael Hochreither (Violoncello), Hans-Christian Bronisch (Kontrabass), Thomas Wagner (Fagott) und Christian Stötzner (Orgel) die Rezitative im Continuo in unterschiedlicher Zusammensetzung.Stürmischer, lang anhaltender Beifall dankte am Ende allen Beteiligten für eine festliche Darbietung von Johann Sebastian Bachs Meisterwerk.