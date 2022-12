Weihnachtliches auf der Ukulele in Gotha

Gotha. Stammtisch lädt zum Mitmachen ein.

Eine besondere Ausgabe des monatlichen Ukulele-Stammtischs gibt es am Mittwoch, dem 7. Dezember, um 18 Uhr im Irish Pub „S’Limerick” am Buttermarkt, kündigt der Leiter der Gruppe, Martin Müller Schmied, an. „Wir werden nach Herzenslust Weihnachtslieder singen und spielen. Für Getränke und Speisen sorgt der Wirt“, heißt es in der Ankündigung. Gäste zum Mitspielen oder Mitsingen seien willkommen.

