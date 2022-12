Weihnachtsestrade des Gothaer Gustav-Freytag-Gymnasiums

„Die Frey(i)tagsstreicher“ und weitere Akteure sind nach einem erfolgreichen Konzert in der Aula der Verwaltungsfachhochschule zum Schlussbild vereint.

Gotha. Von der Bodenkür bis zu Klassik – Schüler und Publikum sind gleichermaßen begeistert.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause erstrahlte am vergangenen Freitag die Aula der Verwaltungsfachhochschule wieder in einem vorweihnachtlichen Glanz. Über die Gänge strömte Glühweinduft, es wurden selbst gebackene Plätzchen der Abiturienten verkostet und mittendrin wuselten 90 aufgeregte Schüler und Schülerinnen der 5. bis 12. Klassen des Gustav-Freytag-Gymnasiums. Die traditionelle Weihnachtsestrade stand an.

Den Musiklehrerinnen Annett Stellmacher und Agnes Raddatz, war es hervorragend gelungen, einen bunten Programmmix zu erstellen. Die „Wurzelzwerge“ der 6. Klassen läuteten den Abend mit ihren Handglocken ein.

Das Schulorchester ist auf mehr als 15 Mitglieder angewachsen

Eine Vielzahl von Solisten zeigten ihr Können beim Klavier- und Flötenspiel. Ein Höhepunkt war dabei der Auftritt der Geschwister Nerina (Klasse 10-2) und Lenara Mohring (7-2), die Bachs „Ave Maria“ mit Violine und Klavier darboten.

Dass man mit Laubsäcken auch das Publikum begeistern kann, zeigten die „Rhythm Kids“ der 6. Klasse mit ihrer Trash-Bag-Music. Ihr tänzerisches Können stellten die Bauchtanzgruppe und die Schüler der neuen AG Tanz – unter der Leitung von Laura Machleb – unter Beweis. Die Sängerinnen des Schulchors brillierten mit drei Liedern und entführten das Publikum mit dem Hit „A Million Dreams“ auf eine Reise in die Welt der Träume und Visionen. „Die Frey(i)tags-Streicher“ – das Schulorchester des Siebleber Gymnasiums – besteht mittlerweile aus mehr als 15 Schülern der Klassenstufen 6 bis 12. Gemeinsam mit ihren beiden Lehrerinnen der Streicherklassen, Juliane Spittel und Henrike Spittel, spielten sie das Andante aus der „Sinfonie Nr. 94“ von Haydn und „I believe“ aus dem Filmklassiker „Der Polarexpress“.

Zur Weihnachtsestrade des Freytag-Gymnasiums zeigten Theresa Blankenburg (7-2) und Chantal Asmus (11-1) eine Bodenkür. Foto: Marius Göhringer

Emilia Brauns (12-1) und Justus Schneider (5-2) als Blockflötenduo. Foto: Marius Göhringer

Nach dem gemeinsamen Singen des Liedes „Stern über Bethlehem“ bedankte sich das Publikum mit einem nicht enden wollenden Applaus für diese wunderschöne Estrade. Der Erlös der sich anschließenden Spendenaktion in Höhe von 674,49 Euro wird an das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz gespendet.