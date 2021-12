Weihnachtsmann steht vorm Schloss Friedrichswerth

Friedrichswerth. Heimatfreunde machen auf das nach wie vor verwaiste Schloss Friedrichswerth aufmerksam

Vorm Schloss Friedrichswerth haben Bernd Jungk (links) und Jörg Möller einen Leiterwagen aufgestellt. Mit Weihnachtsmann darauf als großer Puppe machen Friedrichswerths Heimatfreunde auf das nach wie vor verwaiste fürstliche Anwesen im Nessetal-Ort aufmerksam, dass keine Nutzung in Aussicht ist, die Überführung in die Thüringer Schlösserstiftung noch nicht erfolgt ist. Immerhin seien Heizungsrohre im Schloss erneuert worden, konnten Kirmesgesellschaft und eine Teutleber Gartenbaufirma aus dem Schlossgraben Wildwuchs entfernen, sagt Jörg Möller. So ist der Blick wieder frei aufs Schloss mit adventlich geschmücktem Leiterwagen davor.