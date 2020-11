Der Weihnachtsmarkt in Tambach-Dietharz fällt Coronabedingt aus.

Tambach-Dietharz. Der Weihnachtsmarkt in Tambach-Dietharz, der am 29. November geplant war, ist abgesagt.

Weihnachtsmarkt in Tambach-Dietharz abgesagt

Aufgrund der Corona-Pandemie sagt die Stadt Tambach-Dietharz ihren traditonellen Weihnachtsmarkt, der immer am ersten Advent stattfindet, ab. Wie Bürgermeister Marco Schütz (parteilos) bestätigte, sollte der Weihnachtsmarkt am 29. November gemeinsam mit dem Lohmühlenverein veranstaltet werden, der sein „Pyramidenschieben“ in das Marktgeschehen einbringen wollte.