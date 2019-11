Gern wärmten sich die Weihnachtsmarkt-Besucher an den Feuerschalen auf dem Neumarkt (in Bild) und auf dem Buttermarkt.

Weihnachtsmarkt in Gotha eröffnet und abends gut besucht

Am Dienstagnachmittag noch verhalten, am Abend mit gutem Zuspruch vor allem auf dem Neumarkt, hat der Gothaer innerstädtische Weihnachtsmarkt den ersten Tag nach der offiziellen Eröffnung auf dem Buttermarkt nach vorherigem Lampionumzug beendet. Weihnachtsmarkt-Organisator Maik Hinkel brachte Lagerfeuer auf dem Neumarkt vor dem wohl weit und breit größten Schwibbogen und in der Mitte des Buttermarktes zum brennen. Der Schwibbogen ist begehbar und bietet unter anderem ein Angebot an Glühwein unterschiedlicher Sorten.

Mit Pfarrer Jochen Franz von der Margarethengemeinde, der historischen Stadtwache, St. Gothardus, Klaus Baumbach als Weihnachtsmann und dem Bläserquartett der Thüringen-Philharmonie wurde am Abend zuvor, dem 25. November, der Weihnachtsmarkt auf dem Buttermarkt eröffnet. Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU) las das Märchen „Die Sterntaler“. Kultourstadt-Geschäftsführer Christoph Gösel und Weihnachtsmarkt-Organisator Maik Hinkel öffneten die Hähne am ersten Glühwein-Fass, das auf Rechnung der Organisatoren ging. Auf dem Neumarkt konnte trotz Plusgraden Schlittschuh gelaufen werden, denn die Eisbahn ist in Wirklichkeit aus Kunststoff-Elementen gefertigt, aber mindestens so glatt wie das beste Natureis.

Der Buttermarkt ist in diesem Jahr auch der Platz für die Kochschau, gestaltet durch Prominente. Die erste Kochschau gibt es Samstag ab 16 Uhr.