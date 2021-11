Weihnachtsmarkt in Gotha wird ohne Festakt eröffnet

Kreis Gotha. Menschenansammlungen in der Innenstadt sollen vermieden werden. Weitere Advents-Veranstaltungen im Kreis Gotha sind abgesagt worden.

Die für Montagabend geplante Eröffnung des Weihnachtsmarkts in der Gothaer Innenstadt ist abgesagt. Der Markt soll weiterhin stattfinden. Größere Menschenansammlungen, wie sie zur Eröffnung mit Bläserkonzert erwartet werden, sollen jedoch vermieden werden, begründet die Kultourstadt Gotha als Veranstalterin.

Statt 18 Uhr öffnen sich die Tore des Weihnachtsmarkts auf dem Neumarkt bereits um 16 Uhr ohne Festakt. Angestrebt sei die zeitliche Verteilung der Besucher über den Weihnachtsmarktzeitraum.

Derweil werden weitere Weihnachtsmarktabsagen bekannt: Die Veranstaltungen in der Gemeinde Drei Gleichen fallen aus. Dazu gehören die Adventsmärkte in Wechmar, Seebergen und im Mühlberger Vorwerk am kommenden Wochenende, sowie das Hoffest im Advent in Grabsleben, das für den 11. Dezember geplant war.