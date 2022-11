Weihnachtspost: Deutscher Kaffee reist in die USA

Victoria Augener schreibt über einen transatlantischen Austausch und erinnert daran, dass Weihnachten nicht mehr fern ist.

Liebe Leserinnen und Leser, hat Ihnen der Kaffee heute morgen geschmeckt? Egal ob zu stark, zu dünn oder zu süß, auf der anderen Seite des Atlantik träumt manch einer vom deutschen Kaffee. Das zeigt sich in meiner Familie.

Hat man früher noch den herrlichen Duft des Westpakets herbeigesehnt, weil der deutsche demokratische Kaffee-Mix zu wünschen übrig ließ, sind wir es nun, die den Kaffee verschicken. Jedes Jahr vor Weihnachten wird ein solches Paket auf die Reise in einen Vorort von New York geschickt, wo es die einstige Gastfamilie meiner Schwester in Empfang nimmt. Der Austausch ist bereits 16 Jahre her, die zu betreuenden Kinder schon längst College-Absolventen, doch die Verbundenheit bleibt. Nicht zuletzt durch den Kaffee.

Auch ich pflege das Wichteln mit Studienfreunden, die längst in alle Ecken Deutschlands verteilt leben. In den Jahren ist auch einiges zur Wiederverwendung für das Schrottwichteln angekommen, doch diese kleinen Gesten schweißen uns zusammen. Hoffentlich noch lange.

Und wenn auch Sie Weihnachtspost verschicken, sei das meine Erinnerung: Noch 39 Tage bis Heiligabend!