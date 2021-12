Weihnachtssegen im Kreis Gotha teils nur mit Anmeldung

Kreis Gotha. Die Kirchgemeinden im Kreis Gotha planen Heiligabend auf unterschiedliche Weise. Diese Pläne könnten kurz vor Weihnachten durchkreuzt werden.

Der Heilige Abend stellt Kirchgemeinden ohnehin jedes Jahr vor Herausforderungen: Nicht zu früh, aber auch nicht zu spät wollen die Besucher in die Kirche gehen. Dafür hetzen Pfarrerinnen oft von einem Ort zum nächsten. Nun verkompliziert Corona die Situation weiter. Die Christmetten abzusagen, ist jedoch für die Kirchgemeinden in der Region keine Option. Stattdessen heißt es mancherorts: Einlass nur mit Ticket und Corona-Nachweis.

In Bad Tabarz vergibt man im Vorfeld Tickets für Heiligabend. Zudem haben, mit Ausnahme von Kindern und Jugendlichen, nur Genesene und Geimpfte Zutritt. Das verschärft den ohnehin eingeschränkten Zugang: Seit Ende November gilt in Gottesdiensten 3G.

TA-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch in Ohrdruf werden Tickets für den Kirchgang Heiligabend vergeben, erklärt Pfarrerin Gundula Bomm auf Anfrage. Am Nachmittag wird ein Weihnachtsmusical gezeigt, für das man sich anmelden und kostenfrei Tickets abholen kann. Selbes gilt in Luisenthal. Zum Christvesper am Abend bedarf es in Ohrdruf keiner Anmeldung.

Für die Gothaer Pfarrpersonen geht am Nachmittag in Töpfleben der Heiligabend-Marathon los. Die Christvesper werden etwas kürzer als normal ausfallen, sagt Ulrike Uebelacker von der Evangelischen Kirchengemeinde Gotha. Eine Anmeldung werde allerdings nur in der Augustinerkirche verlangt. Auf dem Vorplatz von Schloss Friedenstein wird um 17 Uhr der Heilige Abend auf ökumenische Art im Freien gefeiert. Die katholische Kirche in Gotha bittet bereits jetzt bei allen Veranstaltungen um Voranmeldung.

Zum Programm gehören vielerorts auch Krippenspiele – teils live, teils als Echtzeitübertragung oder als Filmvorführung. In Haina, Goldbach und Remstädt ist das Christvesper unter freiem Himmel geplant, in Eschenbergen eine offene Kirche mit Andacht in Endlosschleife. All das könnte allerdings die Verschärfung der Verordnung kippen, denn die jetzige läuft am 21. Dezember aus. „Alles was wir planen, planen wir mit Hoffnung“, sagt Ulrike Uebelacker.