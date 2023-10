Weitere 25 Bäume für die Streuobstwiese in Schwabhausen

Schwabhausen. Im Fokus stehen alte Sorten. Gemeinde sucht Paten für neue Bäume.

Der Verein Historisches Landleben Schwabhausen wird gemeinsam mit der Gemeinde Schwabhausen die Streuobstwiese „Im Grund“ um weitere 25 Obstbäume historischer Sorten erweitern. Am Sonntag, 22. Oktober, sollen die neuen Bäume ab 10 Uhr gepflanzt werden, kündigt Bürgermeister Chistoph Schröter (parteilos) an. Außerdem soll der Altbestand an Obstbäumen fachgerecht durch Anleitung des Vereins Lebensgut Cobstädt zurückgeschnitten werden.

Schröter weist darauf hin, dass noch Interessenten für eine Patenschaft für einen neu gepflanzten Obstbaum in Höhe von 50 Euro gesucht werden. Wer auf diese Weise helfen möchte, könne sich gern beim Vorstand des Vereins Historisches Landleben oder beim Bürgermeister melden. Im Frühjahr war bei einem Fest auf der Streuobstwiese eine Tafel mit den Sortennamen von 100 historischen Obstbäumen enthüllt worden.