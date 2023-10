Telekom errichtet weitere Funkmasten im Kreis Gotha

Die Telekom will den Mobilfunk-Netzausbau für LTE im Landkreis Gotha weiter vorantreiben.

Gotha. In zwei Orten verbessert sich der Mobilfunkempfang. Bis 2025 sollen 15 zusätzliche Standorte folgen.

Die Telekom hat in Gotha zwei Standorte mit LTE erweitert: Bad Tabarz und Nesse-Apfelstädt. Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es steht mehr Bandbreite zur Verfügung, erklärte Unternehmenssprecher Georg von Wagner. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich.

Die Anlage in Nesse-Apfelstädt diene zudem der Versorgung entlang der A 71 und der Bahnstrecke Fulda - Erfurt. Die Telekom betreibt im Landkreis Gotha jetzt 61 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liege bei rund 98 Prozent. Bis 2025 sollen weitere 15 Standorte hinzukommen.

Zusätzlich sind an 25 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant. Hierbei sei die Telekom auf die Zusammenarbeit mit Kommunen oder Eigentümer angewiesen.