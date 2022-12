Weiterhin gibt es schwere Corona-Verläufe im Kreis Gotha

Kreis Gotha. Einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona bestätigte das Gesundheitsamt Gotha am Montag. Derweil bleibt die Inzidenz relativ niedrig.

Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt Gotha am Montag. Die Gesamtzahl wächst damit auf 481. Derweil bleibt die Zahl gemeldeter Erkrankungen niedrig. Sechs Neuinfektionen wurden am Montag bestätigt, was laut Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 80 ergibt. 203 Kreisbewohner sind derzeit nachweislich Corona-positiv. 19 liegen im Krankenhaus, einer davon auf der Intensivstation.