Welt-Robotik-Olympiade kommt nach Gotha

Die Stadtbibliothek Gotha verfügt über ein Schülerforschungszentrum mit einer RoboThek, in der am 13. Mai ein Robotik-Wettbewerb ausgetragen wird.

Gotha. Am 13. Mai bauen verschiedene Teams Roboter zusammen und müssen mit ihnen knifflige Aufgaben lösen – Zuschauer sind willkommen.

Am kommenden Samstag, dem 13. Mai, findet von 9 bis 16 Uhr ein Wettbewerb der Welt-Robotik-Olympiade in der Stadtbibliothek Gotha statt. Die RoboThek in der Bibliothek und das Schülerforschungszentrum Gotha organisieren gemeinsam mit dem Verein „Technik begeistert“ den regionalen Wettbewerb. Er ist einer von 39 im ganzen Bundesgebiet, teilt Julia Webers von der Stadtbibliothek Gotha mit.

In Gotha treten fünf Teams in der Kategorie RoboMission in der Altersklasse Senior (14 bis 19 Jahre) mit ihren selbst gebauten und programmierten Lego-Robotern gegeneinander an. Die Jugendlichen müssen die Roboter vor Ort zusammenbauen und knifflige Aufgaben auf einer Spielfeldmatte lösen. In diesem Jahr soll der Roboter beim Be- und Entladen, Tanken und Lotsen von Schiffen auf das offene Meer helfen. Das beste Team qualifiziert sich am Ende für das Deutschlandfinale in Freiburg im Breisgau und anschließend vielleicht sogar für das Weltfinale in Panama.

Junge Menschen für Technik und Naturwissenschaft begeistern

Zusätzlich nehmen sechs Teams am Starter-Programm teil. Dieses bietet für Kinder und Jugendliche von acht bis 19 Jahren einen einfachen Einstieg in die Olympiade. Die Welt-Robotik-Olympiade ist ein internationaler Wettbewerb, der Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaft und Technik begeistern soll. Die Teilnehmenden arbeiten in Teams mit einem Coach an jährlich neuen Aufgaben. Die Saison 2023 steht unter dem Motto „Connecting the World“. Zuschauerinnen und Zuschauer sind willkommen.

Wer in der nächsten Saison an der Robotik-Olympiade teilnehmen will, wendet sich an robothek@gotha.de.