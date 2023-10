Weltenübergreifend: Bocelli und Virtual Reality aus Gotha?

Der Gothaer Stadtschreiber Thomas A. Herrig über einen Star-Tenor, ein digitales Gesamtkunstwerk und eine Einladung zum Konzert von pianoreed.

Kunstformen und -Gattungen zu verbinden, fasziniert mich. Das ist auch einer der Gründe, warum ich die Opern von Richard Wagner schätze, denn Wagner war die Idee vom Gesamtkunstwerk wichtig, also – dass Text und Musik zusammenfließen, unterstützt von der Inszenierung, den Kostümen – dass alles gemeinsam wirkt. Ich bin auch immer wieder begeistert, wenn ich Zeuge gelungener Produktionen dieser Art werden darf.

Ein Klassik- und Popstar mit dem Orchester aus Gotha

So kürzlich geschehen, auf Einladung von Intendantin Michaela Barchevitch: Ich solle nach Leipzig kommen, die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach begleite Andrea Bocelli. Potztausend! Andrea Bocelli! Ein absoluter Klassik- und Popstar – der Tenor mit den weltweit meistverkauften Alben – und dieser Mann im Zusammenspiel mit dem Orchester aus Gotha!? Das konnte ich mir nicht entgehen lassen und machte mich auf zum Konzertabend in der Arena.

Was mich, die 6500 Menschen dort, erwartete, war ein Feuerwerk der Klassik – und das nicht nur im übertragenen Sinne. Das Programm war ein bunter Mix aus populärsten Werken von Verdi und Co., Bocellis Erfolgssongs und Duetten mit jungen Künstlerinnen und Künstlern. Und immer hervorragend begleitend an Bocellis Seite: die Thüringen-Philharmonie. Ein wirklich gelungener Abend und eine große, genreübergreifende Produktion.

Was mich zu meiner zweiten Gesamtkunstwerk-Exkursion führt, denn so beeindruckt vom Abend in Leipzig habe ich mich gleich danach auf die Suche nach einem weiteren, solchen Kulturhöhepunkt in Gotha gemacht. Und diesmal wurde ich in der virtuellen Realität fündig: Ich hatte einen alten Schulfreund zu Besuch und wollte ihm unbedingt Schloss Friedenstein zeigen, da er ein großer Schlösser- und Burgenfan ist. Gesagt getan.

Sturm mit der Windmaschine entfesselt

Was uns am meisten faszinierte, war ein spontaner Besuch im Ekhof-Theater. Hier begrüßte uns bei einem kurzen Blick in den ersten Stock Herr Göpel, der die Ausstellung betreut. Er hat uns beiden nicht nur hochengagiert und kompetent alles gezeigt und erklärt. Wir durften auch die Verwandlungsglocke läuten, eine Nachbildung des Donnerschachts in Funktion setzen, einen Sturm entfesseln, dank Windmaschine.

Ein Highlight war die Benutzung der Virtual Reality-Brillen. Mit ihrer Hilfe kann man sich nicht nur direkt bei einer ‚historischen‘ Probe umsehen und umhören, sondern auch digital wunderbar eintauchen in eine gut erzählte Geschichte des Theaters. Es sitzen auch ‚Zeitgenossen‘ von Schauspiel-Vordenker Conrad Ekhof neben einem im virtuellen Theater. Und setzt man dann die VR-Brille wieder ab, meint man fast, auf einem Kurzurlaub im 18. Jahrhundert gewesen zu sein.

Sie wollen jetzt auch genreübergreifend unterhalten werden? Dann lade ich Sie nochmals herzlich zu meinem Stadtschreiberkonzert mit Lesung am Samstag, den 28.10, um 18 Uhr in die Stadtbibliothek ein. Gemeinsam mit „pianoreed“ ist es mir ein Anliegen, wieder Musik und Text, diesmal sogar eine Album-Präsentation, exklusiv in Gotha miteinander zu verbinden. Der Eintritt ist frei, ich freue mich auf Sie!