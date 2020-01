Gotha. Die Sandmalerin Irina Titova verführt die Zuschauer am 21. Januar in der Gothaer Stadthalle mit abenteuerlichen Bildern.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weltreise mit Sandkörnern in Gotha

Die russische Sandmalerin Irina Titova will am 21. Januar das Gothaer Publikum begeistern. Die „Queen of Sand“ (Königin des Sandes) wird in der Stadthalle ab 20 Uhr die Zuschauer frei nach Jules Verne „In 80 Bildern um die Welt“ begleiten. Auf dieser aufregenden Reise rund um den Globus erleben die Protagonisten aus Sand viele Abenteuer, besuchen Wahrzeichen und bestaunen Weltwunder. Eine untergeleuchtete Glasplatte, eine große Leinwand und Sand – das ist alles, was Irina Titova benötigt, um ihren Figuren Leben einzuhauchen und bewegende Geschichten zu erzählen, so der Veranstalter.