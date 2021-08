Weltrekordversuch zum Bachfest-Auftakt in Gotha und Ohrdruf

Kreis Gotha. Bachfest 2021 Gotha - Ohrdruf: 95 Orgeln erklingen zeitgleich im Gothaer Land. 105 Organisten stehen bereit

Mit einem Weltrekordversuch beginnt am Donnerstag, 26. August, in Gotha und Ohrdruf das 95. Bachfest. Zeitgleich sollen 95 Orgeln im Kreis Gotha erklingen: 19 Uhr und unisono mit dem Choral „Lobe den Herrn“. Ein etwa halbstündiges Nachspiel schließt sich an, um Orgel- und Bachfreunden Zeit zu lassen, zum Preisträgerkonzert an der Thielemann-Orgel in Gräfenhain zu eilen; Beginn: 20 Uhr.

Für den Orgel-Weltrekord stehen 105 Organisten bereitet, sagt Gothas Kantor Jens Goldhardt, der mit seiner Ohrdrufer Kollegin Johanna Bergmann sowie der Gothaer Kultourstadt die Vorbereitungen dafür getroffen hat. Die Teilnehmerliste reicht vom zwölfjährigen Felix Biesenbach an der Orgel der katholischen Kirche Gotha bis zum 86-jährigen Hans Umbreit in der Kirche Wölfis. Umbreit will dort sogar mit Max Fischer vierhändig spielen.

„Wir haben personelle Reserven. Falls irgendwo etwas schiefgeht, haben wir die 95 trotzdem sicher“, freut sich Kirchenmusikdirektor Goldhardt über den regen Zuspruch, wie die Idee von Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) im Vorfeld des Bachfest angeregt, Früchte getragen hat. Ihm ist nur ein ähnlicher Orgel-Weltrekordversuch bekannt, der aber mit wesentlich geringerer Zahl an Orgeln.

Zur Anerkennung als Weltrekord müssen Zeugen Protokolle ausfüllen. Diese werden dann eingesandt, um die Bestätigung zu erlangen. Das wollen die Organisatoren aus dem Kreis Gotha auf jeden Fall erwirken – als langanhaltender Nachklang und Verweis auf die große Orgellandschaft und Musikpflege hierzulande. Schätzungsweise 120 Orgel hätten im Kreis Gotha gespielt werden können, sagt Goldhardt. Es geht aber auch um den Verweis auf das 95. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft.

Bemerkenswert findet der Kirchenmusiker auch, dass am Weltrekordversuch lediglich acht hauptamtliche Kantoren und nur fünf Gäste der Neuen Bachgesellschaft mitwirken, der großen Rest des Teilnehmerfeldes sind Ehrenamtliche, die Woche für Woche die Orgeln zum Klingen bringen.

