Welttournee in großen Arenen: Thüringen-Philharmonie begleitet Star-Tenor Andrea Bocelli

Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach hat den italienischen Star-Tenor Andrea Bocelli bei vier Konzerten in Deutschland begleitet, unter anderem in Berlin.

Gotha. Wo das Orchester gespielt hat und was als nächstes geplant ist.

Auftritte mit einem durchaus als Weltstar anerkannten Künstler absolviert auch die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach nicht alle Tage. Deshalb wird die Arena-Tour des Orchesters mit dem italienischen Star-Tenor Andrea Bocelli in Arenen in Mannheim, Oberhausen, Leipzig und Berlin sicherlich nicht nur den jeweils mehreren tausend Konzertbesuchern in bester Erinnerung bleiben.

Engagement ist Beweis für das Ansehen des Orchesters

„Wir sind glücklich über diese Zusammenarbeit“, erklärt dazu die geschäftsführende Intendantin, Michaela Barchevitch. Dass sich der Weltstar gemeinsam mit seiner Agentur Leutgeb Entertainment Group für die Thüringen-Philharmonie entschieden habe, „ist für uns ein Beweis für die Qualität und das Ansehen unseres Orchesters“, betont die Intendantin. „Es ist uns eine große Ehre, diesen Ausnahmekünstler mit seiner ergreifenden Stimme und seiner spürbaren Hingabe und Leidenschaft für Musik bei seinen Auftritten begleitet zu haben.“

Unterstützt wurden Andra Bocelli und die Philharmonie bei ihrem Auftritt von einem stimmgewaltigen Chor und weiteren internationalen Stargästen. Andrea Bocelli, der weltweit als Ikone der großen italienischen Gesangstradition gilt, besitzt die Gabe, Klassik und populäre Musik in einem einzigartigen und unverwechselbaren Stil zu verbinden. Bocellis Stimme gilt als gefühlvoll, unverwechselbar und vielseitig, seine gesanglichen Interpretationen verliehen den musikalischen Darbietungen auf seiner Tournee eine ausdrucksvolle und emotionale Note.

Madlen Kietzmann aus Bad Salzungen (links) hatte in einem Online-Gewinnspiel der Philharmonie zwei Freikarten gewonnen und sich mit ihrer Mutter auf den Weg gemacht. Intendantin Michaela Barchevitch (Mitte) begrüßte die beiden Frauen. Foto: Mario Hochhaus

Ein besonderer Gast aus dem „Einzugsbereich“ der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach war Madlen Kietzmann aus Bad Salzungen, die in einem Online-Gewinnspiel der Philharmonie zwei Freikarten bekam und sich kurzfristig mit ihrer Mutter auf den Weg nach Berlin machte. Ein Weg, den sie in keiner Art und Weise bereute: „Das Konzert in Berlin mit Andrea Bocelli war eine überragende Erfahrung. Trotz der Kurzfristigkeit hat es sich absolut gelohnt, dieses Event zu besuchen. Die traditionellen Stücke, kombiniert mit dem Orchester der Thüringen-Philharmonie boten uns einen absolut unterhaltsamen Abend. Auch die Gäste – Balletttänzer, Sängerinnen und die atemberaubende Geigerin – trugen maßgeblich dazu bei. Besonders schön war, dass man sehen konnte, mit welchem Respekt und welcher Ehrfurcht dem Künstler begegnet wurde.“

Ein nächster Höhepunkt ist die Elbphilharmonie Hamburg

Die Konzerte in den großen Arenen werden in diesem Jahr nicht die letzten sein. Bereits am 15. November spielt das Orchester in der Berliner Philharmonie, am 19. November steht ein Gastspiel im großen Saal der Elbphilharmonie auf dem Programm. „Unser Orchester ist seit vielen Jahren auch zur wichtigen Botschafterin unserer Landkreise und der beiden Städte Gotha und Eisenach geworden und darf das Kulturland Thüringen seit vielen Jahren bei Gastspielen auf wichtigen und renommierten deutschen und europäischen Konzertbühnen repräsentieren“, meint die Intendantin Michaela Barchevitch dazu. Weitere Auftritte führen das Orchester in die Alte Oper Frankfurt, in die Tonhalle Zürich und in das Markgräfliche Opernhaus nach Bayreuth.